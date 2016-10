Estado do Rio conclui hoje pagamento do funcionalismo público – 14h14′

A Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro informou que conclui nesta sexta-feira (14) o pagamento de toda a folha salarial de setembro do funcionalismo público estadual. Os valores estão sendo depositados ao longo do dia, inclusive, após o término do expediente bancário.

O valor total da folha, que começou a ser paga no dia 5, é de R$ 1,97 bilhão. A sua quitação ocorre no 9°dia útil, em conformidade com o calendário oficial de pagamento, que estabelece o prazo de até o 10° útil, que cairia na próxima segunda-feira (17).

Ontem (13), os servidores das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e agentes penitenciários receberam a segunda parte dos salários, inclusive os aposentados da área de segurança. Em agosto último, a Justiça determinou que o estado voltasse a pagar os salários no terceiro dia útil, mas esse calendário não tem sido cumprido. Esse mês, só os profissionais da ativa da educação receberam no dia 5. Além deles, os profissionais da área de segurança receberam 70% dos salários no mesmo dia.

Fonte: Agência Brasil