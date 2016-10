“ESQUENTA CERRADO” NO CASARIO

Neste sábado (22), a partir das 21h, no Casa Rock Bar, a banda Fuzzly e o duo Munõz estarão presentes em Rondonópolis para o ‘Esquenta Cerrado’, uma prévia do que vem por aí no ‘Cerrado Fuzz Festival’, 12 de novembro. O show no Casario é gratuito.

A ideia é trazer para os amantes da música uma noite de muito rock, embalada pelos cuiabanos do Fuzzly e pelos mineiros do Muñoz. As bandas que já agitaram a galera no 1º Cerrado Fuzz e agora vão strondar!

Munõz faz um show apresentando o novo álbum, lançado este ano. E Fuzzly também apresenta músicas inéditas que farão parte do novo álbum que já está ganhando forma.



O Muñoz é formado pelos irmãos Mauro e Samuel Fontoura de Uberlândia (MG). O duo foi criado em 2012 e já se apresentou pelo Brasil e outros países.

Já o Fuzzly é de Cuiabá e começou seus trabalhos em 2011. A banda já viajou o Brasil e América Latina. Confira no f@@cerradofuzzfestival, jogue-se nesse esquenta, vai ser D+!