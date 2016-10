Aproximadamente 3 toneladas de alimentos foram arrecadados durante a 1º Festa Cultural da Primavera, realizada pela Escola Estadual Lucas Pacheco de Camargo, no Jardim Vera Cruz, em Rondonópolis. O projeto da professora Wanderliza Gomez, coordenado por Morgana Mattos, é um trabalho pedagógico, interdisciplinar e extracurricular que abrange as turmas do ensino fundamental e médio. A reportagem completa você confere na edição desta quarta-feira (12) do Jornal A TRIBUNA.