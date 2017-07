Na busca pelo visual perfeito, homens e mulheres estão cada vez mais mudando detalhes do visual da face. Um dos campeões de mudanças em mesas de cirurgia é o nariz, detalhe mais marcante do rosto. Há diversos procedimentos para chegar ao nariz perfeito, e um deles é a bioplastia no nariz, ela está na lista dos mais populares no Brasil.

O QUE É BIOPLASTIA NO NARIZ? – A bioplastia é a técnica de preenchimento da pele e pode ser realizada via profissional especializado em diversas partes do corpo. Existe o preenchimento de nariz, preenchimento facial como um todo para preenchimento de rugas e esticar a pele, nos lábios para aumentar o tamanho ou o formato da boca, no queixo para mudar a forma, dentre outros. O profissional envolvido no tratamento é um médico ou dentista capacitado e o procedimento pode ser feito em seu próprio consultório por meio de anestesia local. Como não é uma cirurgia plástica, o tratamento estético pode ser feito a qualquer momento e o paciente poderá ir para casa e continuar suas atividades normalmente.

COMO FUNCIONA A BIOPLASTIA? – A bioplastia nada mais é que um preenchimento cutâneo, ou seja, das camadas da pele. Mas não é algo superficial, e sim nas camadas mais profundas da pele. Micro grânulos feitos de materiais biocompatíveis são inseridos na pele para que ela aceite aquela como uma parte natural do seu corpo.

Esses materiais responsáveis pelo preenchimento da região tratada podem ser definitivos ou temporários. Os mais comuns são o PMMA (polimetil-metacrilato) e o ácido hialurônico.

O tratamento foi inventado para corrigir imperfeições de amputações e eliminar a necessidade de uma plástica. Contudo, tudo o que torna as pessoas mais bonitas acaba entrando no universo da plástica e este tratamento foi muito positivo para a correção de imperfeições na pele.

A bioplastia é chamada de plástica sem cortes ou Rinoplastia não cirúrgica. Requer uma anestesia local apenas, mas é considerado um procedimento seguro e o paciente estará acordado o tempo todo. Como é um preenchimento, normalmente serve para pessoas com nariz de tamanho normal, que desejam melhorar alguma parte dele.

A aplicação do material é feita em uma região bem específica: perto do osso, para aderir a ele e no meio do músculo, para que este se reeduque no formato e faça o preenchimento funcionar. A aplicação é feita logo após uma anestesia e por isso não costuma doer. Todo o procedimento demora mais ou menos uma hora e o inchaço permanece na pele em torno de dois dias. Não haverá dor depois.

A bioplastia do nariz não é reversível. Contudo, pode ser temporária, dependendo do material usado.

QUE CASOS PODEM SER TRATADOS COM BIOPLASTIA NO NARIZ? – Este é um procedimento ideal para pessoas com giba no dorso do nariz (também conhecida por calombo), e é algo simples de entender: Afinal, que problema estético é esse? Não se trata de uma questão de tamanho ou largura, mas sim de irregularidade no dorso. Logo, para consertar este pequeno defeito, basta deixar o dorso reto. Para isso, há duas alternativas: reduzir o calombo ou aumentar o resto do dorso! E é justamente essa segunda opção que a bioplastia abrange: São feitos preenchimentos na raiz (região entre as sobrancelhas) e/ou na supraponta do nariz, de modo que todo o dorso fique mais alto, disfarçando a giba. A supraponta do nariz é a região que as mulheres mais gostam, pois nela é possível, empinar, arrebitar o nariz melhorando seu formato, deixando-o mais harmônico e feminino.

Essa questão do nariz grande é importante porque as vezes não sabemos ao certo qual é nosso problema estético, mas apenas que “há algo errado”. Pode ser que você atribua o efeito (visual não estético) a causas erradas. Você pode, por exemplo, achar que seu problema está no comprimento do nariz, quando na verdade o que não lhe agrada é o calo ósseo. Nesse caso, a bioplastia pode lhe ser útil.

Pessoas com dorso muito baixo (característica presente em asiáticos), também podem melhorar sua fisionomia com a bioplastia, de modo a deixar o nariz com uma aparência mais fina e definida. Nesse caso, é feita uma elevação de todo o dorso.

Outra observação interessante é que este tratamento é bastante feito em pessoas que fizeram uma rinoplastia mal sucedida, ou seja, como substituto à rinoplastia secundária. Muitas vezes, por incompetência médica ou por uma “noção distorcida” do paciente, o nariz fica demasiadamente reduzido e desproporcional ao rosto ou com imperfeições gritantes. Se esse é seu caso, você pode fazer uma avaliação com um dentista ou médico capacitado para saber se esta rinoplastia sem cirurgia lhe é indicada.

A BIOPLASTIA PARA COMBATE AO ENVELHECIMENTO – O tratamento sem cortes ficou famoso por conta de sua alta capacidade de remover rugas. Ao contrário dos preenchimentos de colágeno, o corpo não dissolve a substância, tornando-se um tratamento mais eficiente. Ele pode ser feito em mãos, no rosto e no bumbum para quem quer arredondar mais suas medidas. É considerado um método seguro e por isso está se tornando popular.

O preenchimento de rugas é um dos métodos mais comuns no Brasil e torna-se cada vez mais popular. Costuma ter como público mulheres e homens dos 30 aos 70 anos e é um dos mais queridos entre os novos tratamentos para eliminar sinais de idade avançando.

O realce de traços da beleza, como a própria bioplastia no nariz, também é um tratamento comum. É possível deixar as maçãs do rosto menos fundas, eliminar algumas marcas fundas na pele e diversos outros tratamentos fáceis de fazer e sem riscos.

QUANTO CUSTA UMA BIOPLASTIA DE NARIZ? – Depende da clínica, cidade e região e, principalmente, da substância a ser aplicada e de sua quantidade. O preço da aplicação por região pode ir de R$ 800 a R$ 1.600, no caso de bioplastia com Pmma. O preenchimento no nariz envolve uma pouca quantidade de produto, por isso não é dos mais caros.

Dr. Carlos Eduardo Massuia

Membro da Associação Brasileira de Estética Facial

Membro do Branemark Osseintegration Center

Especialista em Implantes Dentários

Excelência em PMMA pelo GEEF

Especialista em Ortodontia

Odontologia Orofacial

Prótese Dentária

Cro-MT 3706