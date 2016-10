O candidato Emanuel Pinheiro (PMDB) venceu a disputa pelo 2º Turno das Eleições 2016 para a prefeitura da Cuiabá neste domingo (30). Com 100% das urnas apuradas, Pinheiro atingiu 60,41% dos votos válidos (157.877 votos), enquanto que o candidato Wilson Santos (PSDB), teve 39,59% dos votos (103.483 votos).

O peemedebista Emanuel Pinheiro tem 51 anos e é advogado. Filho de Emanuel Pinheiro da Silva Primo, que foi deputado estadual e federal por Mato Grosso nas décadas de 1960 e 1970, entrou na política jovem. Foi eleito vereador de Cuiabá pelo PFL (atual DEM) e, aos 23 anos, assumiu a vice-liderança do governo na Casa. Em 1992, foi reeleito vereador e, dois anos depois, tornou-se deputado estadual. Candidatou-se à reeleição em 1998 e conseguiu a vaga na Assembleia Legislativa.

Em 2000, Pinheiro concorreu à prefeitura, mas não foi eleito. Atuou na fundação do PR em Mato Grosso, além de assumir a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos (SMTU), na gestão do então prefeito Wilson Santos (PSDB), em 2005. Ele voltou a um cargo eletivo em 2010, quando foi eleito deputado estadual. Em 2014, foi reeleito com mais de 34 mil votos.

Fonte: Agência Brasil