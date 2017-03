A Eletrokasa inaugura hoje, às 9 horas, na Avenida Marechal Rondon, ao lado da Rondopano, a sua quarta loja em Rondonópolis, oferecendo condições e promoções atrativas como na linha de móveis parcelados pelo preço a vista no cheque ou crediário próprio em até 12 vezes, sem entrada e sem juros, com opção da primeira parcela para até 60 dias após a compra.

Além disso, a nova unidade conta com toda linha de celulares e informática, do aparelho aos acessórios, com condições incríveis, como parcelamento em até 12 vezes no cartão também sem entrada e sem juros.

“Estamos com uma equipe de vendedores preparada para melhor atender o público rondonopolitano. Acreditamos no potencial de Rondonópolis munidos com os atrativos de estoque próprio nas lojas Eletrokasa e ótimos preços. Agora, em todo Mato Grosso, a Eletrokasa completa 65 lojas com mais esta inauguração. Nossa matriz fica localizada na cidade de Barra do Garças, assim como o centro de distribuição”, disse o gerente de mais uma loja Eletrokasa, Marcelo Soares de Oliveira.

Ele explica que a Eletrokasa trabalha com mix diferenciado de mercadorias, crediário próprio e estoque à pronta entrega, além da montagem de móveis no prazo de até 48 horas. “Para abrir o crediário é muito fácil. Basta o cliente apresentar seus documentos pessoais e três referências comerciais. Para a primeira compra, o cliente estará sujeito à análise de crédito”, ressaltou o gerente.