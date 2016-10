O deputado cassado Eduardo Cunha foi preso nesta quarta-feira (19) em Brasília (DF), no âmbito da Operação Lava Jato. O pedido de prisão preventiva do ex-presidente da Câmara dos Deputados foi emitido pelo juiz Sérgio Moro, que conduz as investigações da Lava Jato, na primeira instância.

A Polícia Federal (PF) confirmou a prisão preventiva e informou que Cunha foi levado para o hangar da PF no Aeroporto de Brasília para embarcar para Curitiba (PR), onde estão sendo conduzidas as investigações.

Entre os argumentos utilizados para justificar o pedido de prisão de Cunha, a força-tarefa de procuradores da Lava Jato afirmou que a liberdade do ex-deputado representava risco às investigações.

Segundo a acusação, “há evidências” de que existem contas pertencentes a Cunha no exterior que ainda não foram identificadas, fato que coloca em risco as investigações. Além disso, os procuradores ressaltaram que Cunha tem dupla nacionalidade (brasileira e italiana) e pode fugir do país. Mais informações na edição desta quinta-feira (20) do Jornal A TRIBUNA.

Fonte: Agência Brasil