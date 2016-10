DUBAI, A QUERIDINHA DO MOMENTO!

Um verdadeiro palácio dos sonhos. A MARAVILHA DA ARQUITETURA MODERNA!

Agência MÊNFIS TURISMO compartilha da alegria de seus clientes em proporcionar viagens inesquecíveis a todos os locais no mundo. Encantadas com tanta beleza, Maria Aparecida Prociuncla, Neuza Amorim e Elaine Nadalin registraram o momento na foto do imponente Burj Khalifa, um dos edifícios mais altos do mundo, com 828 metros com plataforma de observação para a vista panorâmica de Dubai-Emirados Árabes Unidos. Visitaram também Burj Al Arab, o símbolo de Dubai um dos mais luxuosos hotéis, todo em aço e vidro. Fizeram compras no Dubai Mall, moderno shopping center e fantásticas atrações como o show das águas. À noite, desfrutaram de um jantar a bordo de um cruzeiro apreciando os grandes edifícios iluminados. Conheceram a ilha de “Palm Jumeirah” e a Marina de Dubai, o maior projeto do gênero. Participaram do tradicional safari no deserto apreciando a magia do por-do-sol e as danças locais, tudo isso fazia parte do roteiro. No passeio para Abu Dhabi capital dos Emirados, visitaram a suntuosa Mesquita Grande do Sheikh Zayed toda em mármore branco com ricos detalhes que fazem parte de sua cultura. Enfim, Dubai tem mil e uma extravagâncias, grandiosidade e poder dos Faraós modernos. Venha escolher seu roteiro na Mênfis Turismo (66)-3422-2259. Viajar é cultura.