Dois homens morrem durante ação da Polícia Civil no centro do Rio – 06h59′

Dois homens morreram durante uma ação da Polícia Civil no centro do Rio de Janeiro ontem (23). Os policiais da Delegacia de Homicídios e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) investigavam a morte de um policial militar durante um assalto no centro da cidade e o ferimento de sua filha, de dez anos de idade.

Segundo a Polícia Civil, os agentes faziam diligências na comunidade da Pedra do Sal, quando houve um confronto com criminosos armados.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as duas vítimas foram baleadas quando entravam em confronto com os policiais. Duas armas foram apresentadas pelos policiais como sendo das vítimas.

Fonte: Agência Brasil