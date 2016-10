A dívida do Governo do Estado na área de saúde com o município de Rondonópolis já ultrapassa a R$ 8 milhões, segundo a Prefeitura. Ainda conforme informações da Prefeitura, os valores se referem aos repasses para setores como média e alta complexidades, nefrologia, postos de Saúde da Família (PSFs), saúde bucal, farmácia básica, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e dentre outras. Mais informações na edição deste domingo (23) do Jornal A TRIBUNA.