DICA ARCO SEGURADORA

Programa de Educação em Seguros vai disseminar conhecimento sobre o setor

Com o objetivo de estimular políticas que acelerem o desenvolvimento do setor e ampliar a percepção sobre seguros e sua importância para a população, o Programa de Educação em Seguros, da CNseg foi lançado na última quarta feira, 19 de outubro, em Brasília (DF). “Temos a ambição de levar à sociedade brasileira um maior conhecimento acerca das particularidades e dos benefícios do Seguro na vida das pessoas, das empresas e a expressiva contribuição que ele dá ao desenvolvimento econômico e estabilidade social”.

Durante o evento, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, destacou algumas das ações do Programa que, via disseminação de informações qualificadas, planeja fazer do seguro uma ferramenta mais conhecida. “O Programa contribuirá para ampliar o conhecimento e a percepção sobre seguros e sua importância na vida pessoal, familiar e na sociedade”.

