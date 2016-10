Dia de sol leva brasilienses às ruas para aproveitar o feriado – 13h33′

Sob sol forte e calor de mais 25 graus Celsius (°C), os brasilienses aproveitaram o feriado de Nossa Senhora Aparecida em espaços públicos da capital. A Esplanada dos Ministérios e o Parque da Cidade foram alguns dos locais escolhidos pelas famílias para comemorar o Dia das Crianças.

Na Esplanada, a Arquidiocese de Brasília celebrou uma missa especial para crianças, no começo da manhã, seguida de brincadeiras, jogos e sorteio. A estudante Ana Clara, que participou do evento, disse que o feriado é ainda mais especial, pois é o dia em que completa 10 anos. “Todo ano venho com a minha família brincar aqui no meu aniversário. Já fiz corrida no saco, agora vou pular corda e também trouxe meus patins para brincar com meus irmãos”, contou a aniversariante.

A empregada doméstica Rosa Dantas, que mora em São Sebastião, a cerca de 20 quilômetros do centro da capital, aproveitou o feriado para fazer um piquenique na Esplanada dos Ministérios com o marido e as duas filhas. “Hoje é um dia muito legal, ganhamos presente, a comida é diferente, e a gente vem brincar nesse lugar que eu adoro”, disse uma das filhas de Rosa, Ana Clara, 8 anos.

De Samambaia vieram Maria da Conceição Santos e Paulo César Gomes com os quatro filhos. “A gente vem comemorar o Dia das Crianças com os meninos e também para pagar uma promessa que fiz para Nossa Senhora Aparecida. Todo ano vou vir aqui porque meu filho menor ficou curado de uma alergia forte”, contou Maria da Conceição.

No Parque da Cidade, a programação para as crianças inclui brincadeiras ao ar livre, música e instalação de brinquedos infláveis.

Fonte: Agência Brasil