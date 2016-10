Tramita na Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei nº 289/2016, de autoria do deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), o Nininho, que dispõe sobre a Semana do Check-Up Juvenil na rede pública estadual de saúde. A iniciativa tem como objetivo evitar desajustes e corrigir fatores de riscos que levem ao surgimento de doenças, premissa da medicina preventiva. Leia mais sobre esse assunto na edição deste domingo (9) do Jornal A TRIBUNA.