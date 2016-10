Custo de Vida desacelera em São Paulo, mostra pesquisa do Dieese – 13h44′

O Índice do Custo de Vida (ICV) na cidade de São Paulo desacelerou entre agosto e setembro ao passar de 0,36% para 0,03%, revela pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). No acumulado do ano, o ICV indicou alta de 5,35% e, nos últimos 12 meses, de 8,08%.

Segundo o Dieese, o comportamento dos preços “permanece relativamente estável”. Dos 10 grupos pesquisados, o de habitação foi o que mais pressionou o custo de vida, com variação de 0,42%. Essa alta teve influência da tarifa de telefone, com impacto de 0,7% no subgrupo operação do domicílio. Também foi verificada pressão do conjunto aluguel, impostos e condomínio (0,03%), além dos gastos com conservação da residência (0,05%).

Em compensação uma das classes de despesas que mais provocam impacto sobre o orçamento doméstico, alimentação, teve queda de 0,15%, enquanto o item transporte registrou recuo de 0,19%. Nesse caso, a queda foi puxada pelos combustíveis: álcool (-0,46%) e gasolina (-034%).

Entre os itens alimentícios, houve retração de preços dos legumes (-11,62%); das raízes e tubérculos (-10,55%); hortaliças (-7,98%) e grãos (-2,78%).

Mais três grupos tiveram redução: equipamento domésticos (-0,05%); vestuário (-0,24%) e despesas pessoais (-0,24%).

No levantamento sobre as três classes de renda, a de nível mais elevado, com ganho médio de R$ 2.792,90 foi a que mais sentiu os aumentos de preços, com taxa média do índice em 0,09%. Para os mais pobres, com renda de R$ 377,49, o índice recuou em 0,03%. Na faixa intermediária, com ganho médio de R$ 934,17, houve deflação de 0,02%.

Fonte: Agência Brasil