Cuiabá e Luverdense voltam a se enfrentar nesta segunda-feira (31), às 20h, na Arena Pantanal, na Capital do Estado, para definirem quem será o primeiro finalista da Copa Federação Sub-21. Com o empate em 0 a 0 entre os dois times na quinta-feira passada (27), no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, a disputa ficou em aberto já que se o placar ficar igual novamente a decisão vai para a disputa de pênaltis. Mais informações na edição deste domingo (30) do Jornal A TRIBUNA.