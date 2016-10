Se o jogo tivesse 180 minutos, talvez a bola não entrasse. Sabe aqueles dias que as coisas insistem em dar errado. Foi assim na tarde desse domingo, para o Cruzeiro contra a Chapecoense, no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O 0 a 0 foi só no placar, porque as chances de gol foram incontáveis. Ramón Ábila perdeu pênalti e acertou bola até na trave, mas nada de balançar as redes.

O próximo desafio da Raposa é contra o Vitória, na Bahia, enquanto a Chapecoense recebe o Santos, na Arena Condá, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

Empurrado pelos torcedores que faziam a festa nas arquibancadas, o Cruzeiro começou com uma verdadeira blitz para cima dos visitantes. Só nos primeiros cinco minutos, a Raposa chegou três vezes com perigo, com um chute de fora da área de Henrique, uma defesa do goleiro da Chape e uma chute de Lucas que explodiu no travessão. Mas a bola não entrou. Depois os caterinenses até responderam com um chute perigoso, mas a bola não entrou. Passada a pressão inicial, o jogo esfriou e os times não conseguiram balançar as redes.

No segundo tempo, o Cruzeiro voltou com Cabral no lugar de Henrique, mas quem teve a chance de abrir o placar foi a Chape, com contra-ataque puxado por Ananias. Logo em seguida, a chance do jogo. Ábila é derrubado por Danilo na área. Era o primeiro penal para o artilheiro argentino. E ele perdeu, cobrando no meio do gol, e Danilo defendeu com os pés.

E a bola parecia não querer entrar para o lado do Cruzeiro. Aos 26 do segundo tempo, o time da casa fez bela jogada, que culminou com um cruzamento na área. Ábila pegou com força, mas a bola explodiu na trave. A partir daí, o jogo ganhou contornos de drama. A Raposa pressionava, e a Chapecoense tentava sair no contra-ataque. Após um choque de Edimar, os jogadores da Chape não devolveu a bola. A falta de fair play irritou a torcida e os jogadores. Aos 49, Alisson recebeu dentro a área e girou, na última chance do jogo.