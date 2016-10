Vitória e Cruzeiro entraram em campo com um objetivo semelhante: sair de perto da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Leão precisava do triunfo para deixar a 17ª posição, a primeira do Z-4, e a Raposa queria se afastar ainda mais da região perigosa da tabela. No primeiro tempo, o jogo foi de muita marcação e teve poucas oportunidades para os dois lados. Em uma delas, Ariel Cabral marcou de cabeça após cruzamento de Arrascaeta. Na segunda etapa, o jogo ganhou ânimo, o zagueiro Léo foi expulso, e o Vitória teve um pênalti a favor – desperdiçado por Cárdenas.

Na próxima rodada, o time mineiro enfrenta o Atlético-PR, em Curitiba. A equipe de Argel Fucks também joga fora de casa, contra o Fluminense, no Maracanã. O calendário do Cruzeiro, no entanto, tem outro compromisso no meio da semana. Na quarta-feira, o time mineiro enfrenta o Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil, no Mineirão.

O primeiro tempo do duelo em Salvador não foi daqueles de se animar. Em um jogo com muita marcação e pouca criatividade, Vitória e Cruzeiro quase não criaram chances de gol. Kieza assustou de um lado, Arrascaeta do outro, mas quem balançou as redes foi Ariel Cabral, após uma cobrança de escanteio.

O segundo tempo teve, logo no começo, um lance para mudar a cara do jogo. Léo tentou parar uma arrancada de Kieza, fez falta, levou o segundo amarelo e foi expulso. O time da casa mudou a postura para tentar se aproveitar da superioridade numérica. O Leão até teve a chance, quando Kieza foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti, mas Cárdenas perdeu o quarto pênalti consecutivo do Vitória.