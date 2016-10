CORSET D+!

Acessório importante da história da vestimenta feminina, o corset foi por séculos usado pelas mulheres sob as roupas com a finalidade de ressaltar a silhueta ampulheta feminina. Eis que o item faz o seu retorno ao guarda-roupa nesta temporada com status de item fashion e cool. Muito importante: agora a proposta é arrematar e acinturar looks com a peça sendo usada por cima das produções – recurso que inevitavelmente injeta perfume sexy e bordoir. Adorei! Já vou fazer minhas produções por aqui, que é D+!