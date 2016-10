Dois pênaltis definiram o jogo na Arena Corinthians. O Timão empatou por 1 a 1 com a Chapecoense. Boa parte do primeiro tempo teve domínio da Chapecoense, que adiantou seus jogadores, foi muito aplicada na marcação e teve mais posse de bola. Nada disso, entretanto, foi suficiente para criar boas chances de gol. As melhores foram do Corinthians, que, apesar de ter jogado mal, viu Romero, livre, furar após cruzamento de Giovanni Augusto. O time paulista teve que trocar seu goleiro durante a etapa inicial. Walter sentiu um incômodo na coxa direita e pediu substituição. A torcida aplaudiu a entrada do ídolo Cássio, que perdeu a condição de titular.

O Timão se compactou mais e impediu, no segundo tempo, que a Chape trocasse passes com liberdade. A má atuação individual de jogadores como Marquinhos Gabriel e Marlone, porém, impediu que os donos da casa tivessem sucesso no ataque. Oswaldo de Oliveira tentou com Lucca e Rildo nos lugares deles, e foi Rildo quem conseguiu chegar em dividida na área à frente do lateral-direito Gimenez e ser derrubado. Pênalti claro e convertido por Giovanni Augusto.

Semifinalista da Copa Sul-Americana depois de ter eliminado o Junior de Barranquilla, da Colômbia, a Chape pareceu sentir o cansaço na etapa final, mas conseguiu reagir. Lucas Gomes foi derrubado por Pedro Henrique na área, e Bruno Rangel bateu com categoria, no cantinho.

No próximo fim de semana, as duas equipes irão disputar clássicos: o Corinthians no Morumbi, sábado, diante do São Paulo, e a Chapecoense na Arena Condá, domingo, contra o Figueirense. Antes, na quarta-feira, os catarinenses jogarão a primeira semifinal da Sul-Americana diante do San Lorenzo, em Buenos Aires.