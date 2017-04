Com uma economia nacional em recessão e tendo inúmeras vantagens diante do sistema financeiro tradicional, o cooperativismo de crédito tem se despontado como interessante opção no mercado. Não é para menos que esse sistema cooperativo vem apresentando significativo crescimento no Brasil, sobretudo nos mercados regionais, atingindo ao todo 8,9 milhões de associados no mercado nacional, número que dobrou nos últimos cinco anos, de acordo com o Banco Central. E, para atingir ainda mais pessoas, uma das apostas tem sido o trabalho de conscientização e maior oferta de informação, a exemplo da comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito, celebrado neste ano no dia 20 de outubro.

O CEO (presidente) do Banco Cooperativo Sicredi, Edson Nassar, em um evento destinado a jornalistas de todo o País, realizado nesta semana em Porto Alegre (RS), ressaltou a importância econômica e social desempenhada pelo cooperativismo de crédito. No evento promovido pelo Sicredi, ele destacou que se trata de um sistema com amplo mercado ainda a ser conquistado. Considerando os vários ramos do cooperativismo, 77% da população da Irlanda e 44% do Canadá, por exemplo, é cooperada. No Brasil, esse índice chega apenas a 4,5% da população. No mundo são 223 milhões de associados. O próprio Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito se propõe a trabalhar melhor a conscientização das vantagens desse segmento.

Entre os diferenciais, Edson dá ênfase para a possibilidade de gerar crescimento coletivo, a partir de um modelo mais democrático, no qual todos são donos do negócio. O presidente do Sicredi explica que os associados decidem os rumos da sua cooperativa, que os resultados são distribuídos entre todos e que os recursos ficam na própria comunidade. No caso do Sicredi, aponta a presença regional forte e atuante, levando renda e desenvolvimento aos municípios. Um dos grandes objetivos é a inclusão social e financeira. Assim, as cooperativas desenvolvem soluções de acordo com a necessidade dos associados e os ativos são usados para financiar os próprios associados, mantendo os recursos nas regiões nas quais foram gerados.

No geral, o Brasil conta com mais de mil cooperativas e 5.500 postos de atendimento, segundo o Banco Central. Em termos de Sicredi, hoje a principal instituição financeira cooperativa do País, dispõe de 1.501 postos de atendimento, com 3,3 milhões de associados, 21 mil colaboradores e R$ 62,1 bilhões em ativos. Possui um patrimônio líquido de R$ 9,9 bilhões. Conforme Edson Nassar, o Sicredi possui 121 cooperativas no Brasil, incluindo o Sicredi Sul, em Rondonópolis, sendo a única instituição financeira em 211 municípios. Até o final do ano, estima que serão abertas mais 168 unidades de atendimento no Brasil. “A instabilidade econômica não tem alterado os projetos do Sicredi, mantendo os investimentos, principalmente em inovação e tecnologia”, atesta. “Num país do tamanho do Brasil não dá para ficar pensando apenas na crise”, completa.

Edson Nassar diz que o Sicredi vai intensificar sua característica de cooperativa com presença nacional e atuação regional. No seu planejamento estratégico até 2020, aponta as metas de filiação e expansão, reestruturação/política, sustentabilidade, presença nacional reconhecida e atuação regional fortalecida e bem suportada. Com vistas ao crescimento, estão focando diferentes canais de atendimento para atingir diferentes públicos, com o desafio de atingir mais o público urbano. Aponta que trabalha com a meta de ser a principal instituição financeira dos associados. “Se o mundo todo investe e o cooperativismo dá certo, porque aqui o desconhecimento?”, questiona o executivo.

AGRO – O Sicredi é a 3ª instituição financeira com maior volume de recursos concedidos em crédito rural no Brasil. Nos últimos anos, tem quase cobrado o número de captação nas linhas de crédito rural em Mato Grosso, com foco em grandes produtores. Diante da grande demanda estadual, tem parcerias com bancos de fomento, que ajudam nas operações.

ORIGEM

Cooperativismo completa 114 anos no Brasil

Márcio Sodré

Enviado especial ao Rio Grande do Sul*

Originado em 1844 na Inglaterra, o cooperativismo de crédito chegou ao Brasil em 1902, graças a atuação do padre Theodor Amstad. A iniciativa surgiu no Brasil no município de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, espalhando em seguida em municípios do Rio Grande do Sul a partir de esforços do mesmo padre. Essa primeira cooperativa de crédito do Brasil é a Sicredi Pioneira.

Em 1900, padre Amstad teve uma experiência de sucesso com a Associação de Agricultores Bauernverein. A cooperativa de crédito, em si, foi formada com o nome de Caixa de Economia e Empréstimos Amstad, 1902. Na sequência, ele foi o responsável por levar essa experiência para outros municípios do Rio Grande do Sul no lombo de uma mula.

O padre morreu em 07 de novembro de 1938, mas sua semente continuou a prosperar. Hoje a Sicredi Pioneira, com sede em Nova Petrópolis, abrange 21 municípios, 39 unidades de atendimento e recursos totais administrados na ordem de R$ 1,8 bilhão. No Rio Grande do Sul, o Sicredi tem hoje a maior rede de atendimento.

FORÇA REGIONAL

Sicredi atinge 111 dos 141 municípios de MT

Em Mato Grosso, o cooperativismo de crédito vem ganhando cada vez mais participação. Nos estados de Mato Grosso, Rondônia e Pará, que compõem a Regional Centro Norte, 9,65% da população economicamente ativa participa do Sicredi, atingindo 338 mil associados, em 11 cooperativas e 161 unidades de atendimento. Em Mato Grosso são atendidos 111 dos 141 municípios.

Com uma participação maior, os resultados da cooperativa na região estão em ascendência nos últimos anos. No Centro Norte, o Sicredi passou de 283 mil associados em 2013 para 338 mil no ano passado. Os ativos nesses três estados passaram de R$ 5,3 bilhões em 2013 para R$ 7,1 bilhões em 2015. As sobras líquidas na região saltaram de R$ 191,6 milhões em 2013 para 273,2 milhões no ano passado.

Em Rondonópolis, o Sicredi Sul, composto por 10 unidades de atendimento e com 22.300 associados, tem mais de R$ 350 milhões de carteira de crédito e projeção de 20% de crescimento 2017. A carteira de recursos totais é de R$ 447 milhões e projeção de 20% de crescimento para 2017 na carteira de captação de recursos, que inclui poupança, depósito a vista e a prazo.

A proposta da cooperativa na região de Rondonópolis é a abertura de mais 3 unidades até o final de 2017, sendo 1 unidade no município de São José do Povo e 2 novas unidades de atendimento em Rondonópolis. A cooperativa também possui um cronograma de modernização das atuais unidades. A meta é que até o final do primeiro semestre de 2018 todas as unidades já estejam com a nova identidade visual do Sicredi, com nova logo que contempla um catavento agora com 7 pás (não 8) mais moderna.

No planejamento para os próximos 5 anos a meta é ter somente em Rondonópolis 20 mil associados.

REGISTRO

*A TRIBUNA em evento nacional do Sicredi

O Jornal A TRIBUNA foi o único veículo de comunicação do interior de Mato Grosso convidado para participar do evento destinado a jornalistas de todo o Brasil organizado pelo Sicredi para comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo, 20/10. Além do A TRIBUNA, outros quatro veículos de comunicação de Cuiabá foram convidados. O evento teve momentos em Porto Alegre (RS), sede nacional do Sicredi, e na Serra Gaúcha, origem do cooperativismo de crédito no País.