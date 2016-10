Com saída de Beltrame, chefe da polícia do Rio coloca cargo à disposição – 10h45′

Após o anúncio da saída de José Mariano Beltrame da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, confirmada terça-feira (11), o chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Fernando da Silva Veloso, também anunciou que vai pedir exoneração. A entrega oficial deve ocorrer quinta-feira (13).

A assessoria de comunicação da Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira (12) uma mensagem de Veloso dirigida aos policiais, na qual o delegado destaca a situação difícil que passa o estado atualmente, com escassez de recursos, que dificultam o cumprimento “das missões que nos foram confiadas”.

“Dirijo-me a vocês, que diante de cenários extremamente desfavoráveis, buscaram motivação, força, determinação e de forma persistente, inteligente, criativa e dinâmica, seguiram firmes no cumprimento de suas missões. Juntos, fizemos o impossível e conseguimos, apesar de tudo e de todos, grandes vitórias e avanços, no sentido de resgatar a autoestima do Policial Civil, coroada com a massificação da importância da Polícia Judiciária para o restabelecimento da paz, da lei e da ordem em nosso estado”.

Na mensagem, Veloso ressalta a busca pela profissionalização dos quadros, a otimização dos recursos e a abertura de diálogo com a população. Também agradece o empenho e dedicação de cada membro da corporação. “A vocês o meu mais sincero obrigado, o meu respeito e a minha admiração, porque há poucas pessoas neste mundo é concedida a honra de caminhar e trabalhar entre gigantes, e eu posso dizer que sou um desses afortunados, por ter podido liderá-los durante todo esse tempo”.

Ele também agradeceu a confiança dada pelo governo do estado e parabeniza o novo secretário de Segurança, Roberto Sá, afirmando que iniciou a gestão a convite de Beltrame e, “com o encerramento deste ciclo de trabalho”, coloca o cargo à disposição para que Sá possa, “sem nenhum embaraço ou constrangimento, montar a sua equipe de trabalho, como convém a toda nova gestão que se inicia”.

Fernando Veloso é delegado e assumiu o cargo de Chefe da Polícia Civil em fevereiro de 2014, após a saída da delegada Martha Rocha da função.

