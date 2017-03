Atualmente em uma precária estrutura física, a 2ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), representação do Detran-MT em Rondonópolis, estará em novo local de atendimento a partir do dia 31 de outubro próximo. Com isso, os serviços hoje realizados no bairro Coophalis e na Agência Vip, na Rua Fernando Correa da Costa, passarão a ser realizados apenas em único lugar: em prédio localizado na Rua 13 de Maio, 1548, Jardim Mato Grosso (antigo Senac).

O chefe da 2ª Ciretran de Rondonópolis, Rogério Borges Cardoso, informou ao Jornal A TRIBUNA que a assinatura do contrato de locação do novo prédio foi concretizada e que os contratos dos prédios antigos estão sendo encerrados. A intenção era que a mudança de endereço tivesse acontecido anteriormente, mas houve atraso na assinatura do novo contrato de locação. Ele destaca que a nova sede vem proporcionar uma maximização do espaço de atendimento.

Com o novo endereço, Rogério explica que a prestação de serviços relacionadas a veículos e habilitação passam a ser realizadas no mesmo local em Rondonópolis. Hoje esses serviços são prestados em locais diferentes, sendo os relacionados a “veículos” na Coophalis e aqueles ligados à “habilitação” na Agência Vip. A nova unidade vai prestar todos os tipos de serviços. Assim, os prédios atuais na Coophalis e na Rua Fernando Correa não prestarão mais serviços ao Detran. “Vai gerar mais comodidade aos usuários prestando os serviços no mesmo local”, analisou.

O novo prédio da Ciretran, no Jardim Mato Grosso, segundo o chefe da unidade, vai abrir com novas estruturas de equipamentos e mobiliários, como computadores, longarinas (assentos), ar-condicionado e outros. Anexo ao novo prédio, ele anuncia que também no dia 31 de outubro vai ser inaugurada a pista de teste e treinamento para formação de condutores de motocicletas, atendendo as regras do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e melhorando a capacitação aos motociclistas. A estrutura também terá estacionamento.

Além do novo endereço, trazendo mais conforto aos usuários, Rondonópolis conta hoje com um posto de atendimento do Detran na Câmara Municipal, prestando serviços de licenciamento, emissão de guias/taxas, extratos e comunicação de venda de veículos, e da unidade Carga Pesada, na Vila Goulart, com serviços de vistoria, lacre, emissão de licenciamento e transferência de veículos pesados.

A mudança de prédio da Ciretran é uma necessidade há muito tempo reivindicada, considerando os inúmeros problemas do prédio atual, seja em elétrica, hidráulica, esgoto e estrutura, gerando constantes transtornos e até interrupção no atendimento.