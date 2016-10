Jogar fora de casa tem sido bom negócio para o Botafogo no segundo turno. Com um gol de Bruno Silva aos 46 minutos do segundo tempo, o Glorioso derrotou o Figueirense por 1 a 0, neste domingo, no estádio Orlando Scarpelli. Na próxima quarta-feira, o time catarinense visita o Coritiba, e o Glorioso recebe o Internacional.

O roteiro da vitória do Botafogo foi parecido com os outros três triunfos longe do Rio de Janeiro conquistados sob o comando de Jair Ventura (contra São Paulo, Vitória e Cruzeiro): marcação forte e eficiência. Depois de um primeiro tempo sofrível, concentrado no meio-campo graças aos erros das duas equipes, os cariocas melhoraram na etapa final.

O Figueirense se abriu mais para o jogo e desperdiçou duas boas chances com Rafael Moura na área. O Botafogo, acuado, trocou seu ataque – saíram Vinícius Tanque e Neílton, entraram Sassá e Rodrigo Pimpão – e equilibrou a partida. No fim, foi recompensado: Pimpão cruzou da direita, e Bruno Silva, livre na área, completou para as redes.