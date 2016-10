O Atlético Paranaense fez a parte dele mais uma vez na Arena da Baixada. Com gol contra do zagueiro Manoel, aos 13 minutos do primeiro tempo o Furacão comemorou a vitória sobre o Cruzeiro.

Com o domínio no início da partida, o gol do Rubro-Negro veio de uma jogada construída pelo atacante Pablo. Pela esquerda, o jogador subiu ao ataque e cruzou, de cabeça, para dentro da área. A bola resvalou em Manoel, que defendeu a camisa do Atlético Paranaense por mais de cinco temporadas, e foi para o fundo das redes.

O próximo compromisso do Furacão é no próximo domingo, contra o Vitória. A partida no Barradão estava marcada para a outra segunda-feira, mas teve a data trocada a pedido do mandante. Os times entram em campo às 17h (horário e Brasília). O Cruzeiro joga o mesmo dia e horário. No Mineirão, recebe o Fluminense.

O primeiro tempo começou com domínio do Furacão. O Atlético-PR teve maior volume de passes e finalizava mais, enquanto o Cruzeiro pouco tocava na bola. O resultado veio logo aos 13 minutos, quando Pablo cruzou uma bola de cabeça para dentro da área. Nenhum jogador rubro-negro estava por lá para escorar, mas a bola resvalou na barriga do zagueiro Manoel e foi para o fundo das redes. O árbitro assinalou gol contra do Cruzeiro. Depois do tropeço, o time visitante cresceu de produção e reteve a bola por mais tempo. O Alviceleste conseguiu maior número de roubadas de bola e terminou com maior posse de bola, mas não converteu em finalizações.

Na etapa complementar, os times se expuseram mais. Dos dois lados, arriscaram finalizações e fizeram jogadas mais abertas. Sem efetividade, pouco conseguiram produzir. O Cruzeiro cresceu no rendimento e teve a maior parte das jogadas perigosas no segundo tempo. O goleiro Weverton ainda salvou o Furacão de sofrer o gol de empate e o resultado terminou favorável ao time paranaense.