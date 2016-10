O duelo pela vice-liderança, entre Atlético-MG e Flamengo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, pedia ingredientes de decisão. E não decepcionou na tarde deste sábado no Mineirão. Depois de um primeiro apagado dos donos da casa em Belo Horizonte, o Rubro-Negro carioca saiu na frente mas viu os rivais iniciarem reação aos 35 da etapa final. A virada veio 41, mas os visitantes ainda foram buscar três minutos depois em partida eletrizante. No primeiro duelo entre Diego e Robinho, os ex-meninos da Vila caminhavam para serem protagonistas, mas os gringos Lucas Pratto e Guerrero mostraram poder de decisão para dar números finais ao jogo. 2 a 2.

O jogo

Se o Atlético-MG ameaçou pressionar dentro de casa bem no começo, as primeiras grandes chances do jogo foram do Flamengo logo aos 3 minutos, em chutes de Fernandinho e Gabriel, em sequência. Logo de cara, Victor trabalhou e teve um aperitivo dos problemas que ainda teria na etapa inicial. Diego abriu o placar após toque de cabeça de Guerrero aos 32, e depois do gol o goleiro atleticano fez duas grandes intervenções em ótimas oportunidades criadas pelos rubro-negros, que dominavam a partida. O Galo se abateu com o gol sofrido e quase não criou ofensivamente.

O início do segundo tempo foi bem diferente. Com a entrada de Luan na vaga de Cazares, o Galo conseguiu tocar melhor a bola no campo de ataque e assustar mais, mas foi a vez de Alex Muralha fazer excelentes defesas. Aos 14, o Flamengo teve grande chance com um quase gol contra de Erazo, que mandou bola na trave após cruzamento de Diego. A equipe mineira balançou a rede de forma irregular, com Fred aos 21 – o impedimento do atacante foi bem marcado -, e iniciou reação a dez minutos do fim. Aos 35, Réver deu uma gravata em Fred na área após lateral cobrado por Otero e o árbitro Braulio da Silva Machado marcou pênalti. Robinho converteu e incendiou a torcida em Belo Horizonte, que empurrou o time para a virada. Aos 41, Pratto, que saiu do banco, teve tranquilidade para se livrar do goleiro adversário e botar a equipe mandante na frente. Mas o grandes jogos só terminam com o apito final: após vacilo da defesa, Guerrero aproveitou sobra para deixar tudo igual novamente aos 44 minutos do segundo tempo.

A equipe carioca tem clássico contra o Botafogo no próximo sábado no Maracanã, enquanto os mineiros saem para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, no domingo.