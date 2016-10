A atleta da Rondonópolis Associação de Atletismo e Esporte Inclusivo (RAAEI) Arielly Kailayne Monteiro Rodrigues, de 13 anos, foi campeã do salto em altura no Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-16, que ocorreu do dia 21 ao dia 23 de outubro, em São Bernardo do Campo (SP). Ela conquistou a medalha de ouro ao saltar a uma altura de 1,62 metros. Mais informações na edição desta quarta-feira (26) do Jornal A TRIBUNA.