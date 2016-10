O nadador paralímpico Alisson Ampolini representou Mato Grosso no VIII Meeting Cearense de Natação Paralímpica e trouxe mais seis medalhas para o Estado. O evento organizado pela Federação Cearense de Desportos Aquáticos (FCDA) e Associação Cearense de Esporte Adaptado (ACEA) aconteceu no final de semana passado em Fortaleza (CE). Mais detalhes sobre a conquista desse atleta você confere na edição desta quarta-feira (19) do Jornal A TRIBUNA.