A Associação de Mulheres de Rondonópolis e Região Sul de Mato Grosso realiza neste sábado (29), das 14h às 17h, um chá na sede da entidade, localizada na Avenida Sothero Silva, número 614, no Bairro Vila Aurora. No evento, haverá palestra de prevenção ao câncer de mama e ao câncer de próstata, além de apresentações de dança e de música. A informação foi repassada na tarde desta sexta-feira (28) pela presidente da entidade, Sandra Raquel Mendes, em visita a redação do A TRIBUNA.