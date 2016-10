Com a liberação da pista por alunos do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), campus São Vicente, o Consórcio contratado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para executar as obras de duplicação em parte da BR-364 informou que a detonação de rochas programada para esta terça-feira (25) ocorrerá normalmente conforme programado entre Jaciara e a Serra de São Vicente. Com isso, o bloqueio dos dois sentidos da via, que está previsto das 14h às 17h, será feito do quilômetro 329 ao quilômetro 343 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), como forma de protesto, os alunos do IFMT interditaram o quilômetro 328 da BR-364, na manhã desta terça, das 8h às 10h. Conforme a PRF, os estudantes manifestaram contra a PEC 241/16 que fixa um teto para os gastos públicos por 20 anos.