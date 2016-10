Aniversariante ilustre

No dia 24/9 aconteceu na Fazenda Bela Vista (Campo Limpo), a festa em comemoração aos 70 anos de vida no nosso querido e estimado Arcibaldo Polizel. Num cenário belíssimo, decorado com muito bom gosto, os familiares e amigos foram recebidos pelo casal Arcibaldo e Cidinha, pelas filhas, genros, noras e netos, para o almoço com um cardápio delicioso à base de costela, leitoa, carneiro assado no fogo de chão e um churrasco suculento. As mesas de sobremesa com doces em calda e cristalizados da roça e de bombons agradaram todos os paladares. O aniversariante recebeu uma linda homenagem dos muladeiros da Comitiva Mato Grosso. Familiares de várias cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso marcaram presença. No palco, a animação ficou por conta do Valdir Melo e Serginho Franco e uma apresentação especial do Dé Rico – cover de José Rico que emocionou a todos. Foi tudo de bom e muito mais.