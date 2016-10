A meia atacante rondonopolitana Ana Vitória, de 16 anos, foi titular da Seleção Brasileira Sub-17 que neste sábado (1º) venceu a Nigéria por 1 a 0, na estreia pela Copa do Mundo da categoria realizada na Jordânia. A partida ocorreu no Estádio Internacional King Abdullah II, em Amã. Confira mais detalhes de como foi essa partida na edição deste domingo (2) do Jornal A TRIBUNA.