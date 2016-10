AMEI D+ ESSA FOOD BIKE

O conceito “food bike” surgiu dos atuais “food trucks” – caminhões de comida de rua com ar gourmet, que aos poucos estão substituindo os antigos ambulantes. Nós agradecemos a higiene e aparência da comida mais apetitosa, uma forma mais prática que personaliza a comida de rua. Marina Souza foi muito criativa e logo aderiu a idéia e montou a Nina Brownies, uma charmosa food bike especializada em doces que circulará em vários pontos da cidade, ela também atende festas e eventos privados. Seu primeiro itinerário será a Feira da Vila Aurora, nesta sexta (7); sábado (8) no Jardim Atlântico e domingo (9) no Casario. @ninabrownies.com no insta ou Nina – Brownies/ facebook, vem conferir é D+!