A aluna da Escola Estadual André Maggi Nicole Ferreira Ribeiro concorre com projeto no Ministério da Educação para chegar ao Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM). Ela veio a redação do A TRIBUNA, na tarde desta quinta-feira (13), junto com representantes do colégio e falaram sobre o projeto da estudante relacionado a alimentação de gestantes na escola. Mais informações sobre essa iniciativa e a respeito do programa na edição desta sexta-feira (14) do Jornal A TRIBUNA.