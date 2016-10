A super banda de samba de raiz Samba Retrô arrasando na city, neste sábado na feijoada do Restaurante Jambu/ Comfort Hotel e no domingo no badaladíssimo Oficcina. Vem gente, eles são D+!

Essa é para os apaixonados por motociclismo, lançam a 2ª Edição do Caveiras Moto Rock Fest. Dia 29 de outubro. A partir das 15h. Local: Espaço Rusty – Rondonópolis. Bandas Remorse; Red River e H47. Além de carros antigos, motocicletas, barber shop, boutique bikers e tatoo studio. Isso tudo vai ser D+!

Um evento que fortalece a cena Rock/Metal na região: Cerrado Fuzz Festival. O festival acontecerá no dia 12 de novembro, na Chácara Bouviê, os ingressos já estão à venda na Casa Rock Bar e no Mundo Front Side. Todos que curtem o Rock’n’roll na veia estão convidados.