Bandidos explodiram caixas eletrônicos de uma agência bancária de Pedra Preta, por volta das 4h da madrugada deste domingo (16). A informação foi repassada pela Polícia Militar (PM) que informou ainda que os criminosos levaram dinheiro do banco e ainda efetuaram tiros que acertaram as portas de vidro de uma casa lotérica desativada.

As imagens foram recebidas através do aplicativo de mensagens para celulares WhatsApp. Policiais estão a procura dos suspeitos. Mais informações na edição desta terça-feira (18) do Jornal A TRIBUNA.