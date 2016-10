Acompanhe através deste post, de forma online, a apuração dos votos de Rondonópolis. Após o encerramento da votação, às 17h, os resultados das eleições no município devem ser conhecidos, caso não ocorram imprevistos, até às 19h deste domingo (2).

Para visualizar a apuração clique neste link. Será aberto uma página do TSE que mostrará um mapa do Brasil. Clique em “MT” correspondente ao Estado de Mato Grosso e, em seguida, clique no campo “Selecione um Município”. Depois disso, percorra uma lista de cidades, que está em ordem alfabética, e selecione “Rondonópolis”. Dessa forma, será exibido na página o nome dos quatro candidatos a prefeito de Rondonópolis. Também é possível ver a lista de candidatos a vereador.

A página a ser exibida será como a mostrada na imagem abaixo: