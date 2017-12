A existência de relação entre doenças periodontais e doenças cardiovasculares

A nossa visita ao “dentista” parece sempre relegada a um segundo plano, não gostamos do barulho dos instrumentos, do odor extremo de limpeza e, especialmente, do tempo e do custo que parece ser alto. Mas, na verdade deveríamos constantemente buscar o profissional da Odontologia, que tem em seus conhecimentos a saúde bucal e, como consequência, a saúde de todo o corpo.

Embora não seja uma realidade amplamente divulgada, as doenças periodontais são encontradas em números alarmantes em todo o Brasil, sendo estas infecciosas causadas por bactérias anaeróbicas, que possuem alta transmissibilidade existindo relação não apenas entre a saúde e a doença bucal, mas a saúde e a doença do organismo.

Na verdade, a preocupação com as doenças periodontais, especificamente, a periodontite vem ocorrendo desde a década de 1990, quando foram realizadas pesquisas que levaram a compreensão de que esta influenciava com gravidade nos casos ocorridos no período da gravidez, podendo ter como consequência inclusive parto prematuro de bebês com baixo peso, problemas respiratórios e cardiovasculares.

De certa forma, pode-se conceber que as doenças periodontais são causadoras de outras doenças que, são mais graves e podem levar o paciente até ao óbito, o que nos permite considerar que a periodontite é um indicador de elevado risco para a saúde dos pacientes, tendo relação direta com as doenças cardiovasculares e, ainda com diabete mellitus.

Sim caro leitor, a periodontite não pode ser negada ou tratada de forma superficial, pois, o seu agravamento pode a médio prazo gerar uma doença causadora de alta morbimortalidade devido ao quadro inflamatório.

A boca é condutora de bactérias e vírus que podem gerar diferentes doenças infecciosas, sendo a doença isquêmica cardíaca e outras doenças cardiovasculares que possuam origem aterosclerótica, um problema de saúde que assola o Brasil e, está presente em nossa grande Rondonópolis.

Verdade seja dita, não estamos livres desta relação doenças periodontais e cardiovasculares e, dessa forma precisamos abrir esta discussão para a sociedade, buscando controlar a periodontite que se alastra rapidamente, talvez, mais rápido do que nossa capacidade de aceitar: DOENÇAS PERIODONTAIS ESTÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS ÀS DOENÇAS CARDIOVASCULARES!

Podemos dizer que as doenças cardiovasculares e as periodontais possuem uma base genética de suscetibilidade idêntica e são consequências comportamentais, ou seja, se relacionam aos hábitos higiênicos, de dieta e tabagismo, este último um grande vilão da saúde bucal.

Assim, resta “chover no molhado” e reiterar que as doenças periodontais precisam ser prevenidas e tratadas evitando o agravamento e, problemas cardiovasculares, para isso o papel de informação desempenhado pelo odontólogo é essencial e precisa se tornar mais comum, pois: CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PODEM E DEVEM SER UM LUGAR DE APRENDER E ENSINAR.

(*) Soraia Salman, especialista em Saúde da Família; Especialista em Didática do Ensino Superior e Odontóloga