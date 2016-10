Deixe seu comentário

Olá pessoal! O mau humor é uma praga. É contagioso: basta alguém chegar com a cara amarrada que dali a pouco todo mundo é contaminado. Ao mesmo tempo, ninguém está imune a um dia ou outro, estar de má vontade por um motivo qualquer. Brigou em casa, pegou um trânsito danado no caminho, o dinheiro está curto… Sobre esse tema vamos à nossa reflexão semanal

Como lidar com pessoas mal-humoradas

Esses casos são fáceis de resolver. Basta deixar o tempo passar. Acontece que há os mal-humorados crônicos. Com eles, não há tempo bom. A vida é sempre uma droga, tudo é motivo de lamentação. Existem armas para quem está enfrentando um mal-humorado usar em qualquer situação. A sua primeira arma contra o mal-humorado é não se deixar contaminar. Evite passar perto dele, não puxe conversa a não ser as estritamente necessárias. O mal-humorado só precisa de um pretexto (a sua presença, por exemplo) para desfiar todas as mazelas da vida dele o quanto sofre ou é desprestigiado por quem quer que seja, a morte da cachorra, o celular que não funciona. E, diante disso, a tendência natural é você se deixar abater. Fuja dele. Se não for possível fugir, apenas ouça o que o mal-humorado tem a dizer. Não argumente. Quanto mais você argumenta, mais ele fala, fala, fala… O mal-humorado crônico é também um teimoso crônico. Tudo o que ele quer é convencer você de que está certo. Quanto mais você argumenta, mais ele vai ter histórias tristes para contar. Portanto, deixe-o falar.. O mau humor crônico já é estudado e considerado por muitos especialistas como uma doença.. O mau humor é classificado como distúrbio de humor. A depressão também é uma doença. Os deprimidos, no entanto, ficam estirados na cama, não veem motivos para viver. Os mal-humorados, ao contrário, são cronicamente pessimistas. Parece que eles têm como esporte preferido aporrinhar os outros. Na verdade, essas pessoas sofrem de disfunções dos neurotransmissores, aquelas coisinhas no cérebro que ditam o nosso humor. Essas pessoas sofrem, são infelizes. Vivem a desgraça duplamente: antes e durante o fato. Os mal-humorados serão sempre mal-humorados. Eles são arquivistas. Eles vão arquivando mágoas ou, como diria Gabriel García Márquez, pastoreando rancores. Não será você, sozinho, que vai mudá-los. Como identificar um mal-humorado crônico? Não adianta perguntar a ele. Pessimista? Eu? Nunca! , será a resposta. Os mal-humorados costumam se considerar realistas. Na configuração mental deles, os outros é que não sabem avaliar corretamente os riscos.. Além de manter distância dos mal-humorados, é também preciso tomar cuidado com eles. Para provar que nada dá certo, inconscientemente eles trabalham para que tudo dê errado. Assim, no final, poderão dizer: Tá vendo, eu não falei?! Recomendação final: ou você manda o mal-humorado para tratamento psiquiátrico, ou foge dele. Caso contrário, a tendência é você ser puxado junto para o buraco. Pense nisso!