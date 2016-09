A diversidade dos vinhos de Portugal é sua característica mais marcante. Há o vinho verde, os fortificados (Porto e Madeira), entre outros famosos vinhos portugueses. Pode-se dizer que os vinhos de Portugal estão ficando cada vez melhores, devido ao tempo de tradição e aprimoramento. As regiões do Douro, do Minho, do Dão e do Alentejo (Cartuxa) são as maiores produtoras de vinhos portugueses, cada uma com sua especialidade, que combinam perfeitamente com nosso clima e paladar. Destaque para o Cartuxa, um clássico do Alentejo. Essa variedade você pode encontrar na Cantina do Gaúcho, sempre se aprimorando para bem servi-lo. Veja nas fotos, a variedade de vinhos portugueses que a loja oferece, é D+!