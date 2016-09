Jogando em Rondonópolis no Luthero Lopes, o Cuiabá acabou estreando com vitória na Copa Federação Sub-21. Com dois de Cleberson e um de Douglas, o Dourado bateu, por 3 a 2, o Colorado, que ainda descontou com gols de Marcelo e Murilo, em partida valida pela segunda rodada da Copa Federação Sub-21.

Cuiabá e Dom Bosco lideram o grupo B com três pontos cada em uma partida disputada. O União é o lanterna com nenhum ponto somado e dois jogos realizados. Mais informações na edição da próxima terça-feira (20) do Jornal A TRIBUNA.