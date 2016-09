NO LUTHERO LOPES

Após sofrer uma derrota de 5 a 1 para o Dom Bosco, na terça-feira passada (13), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela estreia na Copa Federação Sub-21, o União busca a recuperação agora jogando ao lado da sua torcida no Estádio Luthero Lopes. O adversário deste domingo (18) será o Cuiabá em confronto marcado para as 18h. Mais informações na edição deste domingo do Jornal A TRIBUNA.