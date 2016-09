Uma lei bonita apenas no papel

No dia 26 de setembro, às 14 horas, no auditório da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), em Cuiabá, uma audiência pública vai acontecer para discutir o cumprimento da Lei que regulamenta e disciplina a jornada de trabalho e o tempo de direção dos motoristas do transporte rodoviário de cargas e passageiros. Esta discussão está sendo proposta pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso. Toda e qualquer atitude que visa assegurar direitos e o bem estar dos trabalhadores sempre deve ser exaltada, por isso, é visto com bons olhos que as instituições que zelam pelo bem do cidadão se preocupem com isso.

Hoje, trafegando pelas estradas de nossa região, quantos pontos realmente adequados para a parada de descanso dos caminhoneiros você conhece? Imagino o esforço para tentar se lembrar de ao menos um. O descaso com esta categoria é de conhecimento de todos, e a importância dela também. Basta ver o que um ou dois dias em que esses trabalhadores param pode provocar em uma cidade. Mesmo com a sua relevante importância para a sociedade, os caminhoneiros ainda sofrem e muito com o não cumprimento da Lei do Descanso por parte de quem a promulgou. O governo que sanciona leis para beneficiá-los é o mesmo governo que não as cumpre.

Hoje, um motorista que chega do Mato Grosso do Sul com destino a região Norte do Estado, por exemplo, ao chegar em Rondonópolis encontra o caos no entrocamento das BRs 163 e 364, congestionamento e uma bagunça geral. Depois, ele se desloca até Cuiabá por uma rodovia precária, perigosa e pagando pedágio, seguindo assim até a região Norte. Neste percurso, ele não encontra pontos de descanso adequados, acaba parando em postos de combustíveis, alguns deles sujos e sem as mínimas condições de higiene… O motorista é muito maltratado. A Lei é muito bonita no papel, mas ela precisa ser de verdade. Ela precisa ser cumprida, por isso, é importante que instituições como o MPT e o MPF tomem frente nesta cobrança, que com certeza interessa a toda a sociedade.