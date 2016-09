O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso realizou nesta segunda-feira (12) a retotalização (recontagem) dos votos obtidos pelos candidatos a deputado estadual nas Eleições Gerais de 2014. Com a medida, Valdir Mendes Barranco se elege com 19.227 votos e garante a vaga na Assembleia Legislativa, que atualmente está ocupada por Pery Taborrelli. Leia mais sobre o assunto na edição desta terça-feira (13) do Jornal A TRIBUNA.