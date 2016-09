O jogo entre Sport e Santa Cruz é apelidado de Clássico das Multidões, mas bem que neste sábado poderia ser chamado de Clássico das Emoções. Em um jogo eletrizante, o Leão se viu atrás no placar duas vezes, mas nos minutos finais apertou o turbo e conseguiu uma virada espetacular, fechando o placar em 5 a 3. Everton Felipe, Vinícius Araújo, Durval, Rodney Wallace e Ruiz fizeram os outros para o Leão e Keno, João Paulo e Bruno Moraes marcaram para os tricolores.

Com a vitória, Sport agora é o 13º colocado na Série A, com 30 pontos conquistados. Já o Santa, segue na 19ª colocação, com apenas 20. O Tricolor volta a campo nesta quarta-feira, contra o Atlético-PR, no Arruda. O jogo acontece às 21h. Já o Leão, só joga na quinta-feira. Enfrenta o Atlético-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 19h30.

Primeiro tempo de Keno e Tiago Cardoso

Eficiência. Essa foi a palavra para definir o primeiro tempo do Santa Cruz. Os tricolores aproveitaram o início sonolento do Sport e, logo aos seis minutos, abriram o placar com um golaço de Keno. Depois disso, só mais um chute até o apito final e um show de Tiago Cardoso, com defesas importantes. O Leão cresceu no jogo e passou a pressionar, mas esbarrou no camisa 1 em três oportunidades. Ele fez milagre em finalizações de Neto Moura, Rogério e Ruiz e levou o Santa para o intervalo com a vantagem no placar.

Segundo tempo agitado



O Santa Cruz voltou para o segundo tempo querendo matar o jogo e logo aos quatro minutos chegou ao segundo gol. Aproveitando mais um erro do Sport na entrada da área, João Paulo acertou um belo chute para fazer 2 a 0. A festa, no entanto, durou pouco. Dois minutos depois, Durval aproveitou cruzamento de Diego Souza e diminuiu. O gol ligou o turbo do Leão, que voltou a pressionar como no fim do primeiro tempo e chegou ao empate aos 24 minutos, com Rodney Wallace aproveitando cruzamento de Ruiz, mas a festa acabou logo.

Dois minutos depois, Bruno Moraes mandou recolocou o Tricolor na frente. A velocidade do jogo era impressionante e teve mais grito de gol na Ilha do Retiro. Aos 34 minutos, depois de novo passe de Diego Souza, Ruiz cabeceou para deixar tudo igual. E tinha muito mais. Aos 45, Vinícius Araújo aproveitou passe de Ruiz para empatar. Acabou? Nada. Everton Felipe ainda teve tempo para fazer o quinto do Leão e fechar a goleada em 5 a 3.