Sobe para 335 o número de presos capturados após fuga em Jardinópolis – 13h43′

Subiu para 335 o número de presos capturados após fuga do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) da cidade de Jardinópolis, município a 335 quilômetros de São Paulo. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), os detentos resgatados perderam direito ao regime semiaberto e serão encaminhados para unidades penais de regime fechado.

A Polícia Militar que atua na área informou que as buscas por outros fugitivos continuam. O número exato de detentos ainda não capturados não foi confirmado.

A fuga ocorreu ontem (29), durante uma revista de rotina. Houve tumulto, os presos atearam fogo a uma sala do CPP e aproveitaram a confusão para escapar. O Grupo de Intervenção Rápida da SAP e a Polícia Militar conseguiram controlar a situação ainda na manhã de ontem. Uma sindicância foi instaurada para apurar o caso.

De acordo com a SAP, não houve reféns ou pessoas mortas. No entanto, um corpo foi encontrado carbonizado no canavial próximo ao CPP e encaminhado para o Instituto Médico-Legal de Ribeirão Preto.

A capacidade do centro é para 1.080 detentos, mas a população carcerária é de 1.861 presos. Desse total, 1.602 trabalham dentro e fora do presídio e 662 estudam no ensino regular ou profissionalizante.

Em nota, a SAP destacou que, apesar da superlotação, não houve motivo que justificasse o motim a não ser “o descontentamento com a revista rotineira cujo objetivo é apreender celulares, drogas e outros objetos proibidos”.

O comunicado diz que, seguindo a legislação sobre unidades prisionais de regime semiaberto, o CPP é cercado por alambrados e não conta com vigilância armada.

A SAP informou ainda que, na última saída temporária, pelo Dia dos Pais, foram liberados 1.166 presos para visita aos parentes, dos quais 97% retornaram (1.131).

