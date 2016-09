Secretário do Tesouro dos EUA elogia medidas de Temer para recuperar economia – 14h51′

O secretário do Tesouro norte-americano, Jacob Lew, elogiou hoje (27) as reformas para retomada da confiança na economia pretendidas pelo governo do presidente Michel Temer. Lew deu as declarações pouco antes de iniciar uma reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Segundo ele, o Brasil vive um momento de recuperação da confiança na economia após o que classificou como “recessão severa”. Sem entrar em detalhes, Lew disse que a administração Temer está dando “importantes e ambiciosos passos” e transmitindo maior confiança ao setor privado.

Desafios

“Há desafios no caminho à frente, mas entendemos que as reformas estruturais tomadas e os caminhos que estão criando são o correto para o retorno do crescimento no Brasil”, afirmou o secretário, que, após as discussões com Meirelles e equipe, reúne-se com Temer no Palácio do Planalto.

O encontro com o presidente da República também terá a participação do ministro da Fazenda. Na agenda dos debates entre Meirelles e o secretário estão temas como macroeconomia, economia global, comércio e cooperação bilateral e reformas no Brasil e nos Estados Unidos.

Meirelles, ao saudar Lew, destacou tratar-se da primeira visita ministerial norte-americana na gestão de Michel Temer. “Além do mais, é a primeira vez que nos encontramos depois da cúpula do G20 em Hangzhou [na China]. Para nós, é uma oportunidade importante”, declarou o ministro.

Fonte: Agência Brasil