O Atlético-PR venceu o São Paulo por 1 a 0, neste domingo, e manteve um tabu histórico na Arena da Baixada: o Furacão nunca perdeu para o Tricolor em seu estádio. Foi a 11ª vitória em 16 jogos no local. Pablo marcou o gol da vitória, na parte final do segundo tempo.

O resultado fez o Atlético subir três posições na tabela: saltou para a sétima posição, com 39 pontos. Após dois triunfos consecutivos, o São Paulo voltou a perder, mas se manteve na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos.

Agora as duas equipes voltam suas atenções para a Copa do Brasil. O Atlético-PR vai à Arena do Grêmio para tentar inverter a derrota por 1 a 0 sofrida em casa, no jogo de ida. A partida decisiva está marcada para quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília). Na quinta, às 21h30, o São Paulo tenta dar a volta por cima sobre o Juventude, em Caxias do Sul, após ter perdido por 2 a 1 no Morumbi.

O jogo

Dos cinco jogos do Brasileirão programados para as 16h, apenas o duelo entre Atlético-PR e São Paulo foi para o intervalo sem gols. Não à toa: Denis e Weverton foram os protagonistas da etapa inicial. Principalmente o goleiro do São Paulo, que fez defesa espetacular em cabeçada de Thiago Heleno e, depois, uma outra boa intervenção em chute de fora da área de Pablo.

Equilibrados no meio-campo, o Furacão e o Tricolor se defendiam bem na Arena da Baixada. Os donos da casa irritavam o técnico Paulo Autuori pela falta de criatividade. Do lado visitante, o mais perigoso era Cueva, com jogadas rápidas pela esquerda. A única chance real de gol do Tricolor foi em chute colocado do peruano, que Weverton foi buscar.

Insatisfeito com o desempenho atleticano, Autuori voltou para o segundo tempo com Luciano Cabral na vaga de Matheus Rossetto. Antes dos 15 minutos, trocou Lucas Fernandes por Juninho. Pouco adiantou. O nível técnico da partida caiu bastante na etapa complementar. Ambas as equipes sofriam para finalizar.

Mesmo com a entrada de Michel Bastos, de volta após três partidas sem ser relacionado, o São Paulo sentiu o ritmo na metade final da partida. Denis evitou mais uma boa chance, em chute cruzado de Juninho, mas vacilou ao sair do gol em cruzamento de Léo para Pablo. O camisa 1 escorregou, e o meio-campista teve apenas o trabalho de empurrar a bola para o gol vazio.

A última cartada tricolor foi a entrada do recém-contratado Robson, artilheiro do Paraná na Série B, na vaga de Kelvin. O São Paulo até conseguiu prender a bola por mais tempo no campo de ataque, mas continuou errando, principalmente pelos pés de Chávez. Ao Furacão, coube administrar a vantagem.