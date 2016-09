NO MORUMBI

O São Paulo aproveitou a manhã de sol no Morumbi para encerrar jejuns, se afastar da zona de rebaixamento do Brasileiro e esfriar a crise no clube. Em boa apresentação, o Tricolor bateu o Figueirense por 3 a 1, a primeira vitória de Ricardo Gomes desde que o técnico assumiu a equipe, há cinco jogos. Cinco também era o número de partidas sem triunfo são-paulino em casa.

O Figueirense volta a campo pela 25ª rodada na próxima quarta-feira, em casa, às 19h30, contra o lanterna do campeonato, o América-MG. No dia seguinte, às 21h, o São Paulo faz nova partida no Morumbi, desta vez contra o Cruzeiro.

O jogo

Com domínio quase completo da partida no primeiro tempo, o São Paulo alugou o campo de defesa do Figueirense. Causou calafrios aos catarinenses em duas bolas que tocaram na trave de Gatito Fernández, a primeira em desvio de Jackson Caucaia contra a própria meta, a segunda após finalização de Cueva. Em uma das poucas vezes em que foi ao ataque, os visitantes pararam em Denis, que defendeu uma cabeçada a queima-roupa de Werley.

Outras chances surgiram antes de Chavez abrir o placar e colocar o São Paulo na frente, aos 30 minutos, ao tocar da cabeça após escanteio cobrado por Kelvin. Outras chances surgiram depois, mas Gatito Fernández manteve o 1 a 0 no intervalo.

O São Paulo resolveu o jogo cedo no segundo tempo. Mesmo sem o mesmo ímpeto da etapa inicial, e com o Figueirense se arriscando mais, o time tricolor marcou o segundo aos 20 minutos. Em pênalti bem marcado após a bola bater na mão de Bruno Alves dentro da área, Cueva bateu, Gatito defendeu, mas o rebote caiu nos pés do peruano, que acertou na segunda chance.

O terceiro gol saiu aos 27 minutos, em contra-ataque rápido que colocou Kelvin na cara do gol. Ele não vacilou. Kelvin, pouco depois, deixou o campo para a estreia do atacante Robson.

Aos 41 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Figueirense quando Maicon desviou uma finalização com o braço. Carlos Alberto bateu e converteu para fazer o gol de honra alvinegro.