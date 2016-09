Nem os desfalques nem a superioridade do adversário na primeira etapa foram capazes de tirar a vitória do Santos no clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro, neste domingo. De virada, o Peixe venceu o Timão por 2 a 1, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, e voltou a encostar no G-4 da competição.

Na próxima rodada, o Santos vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, na quarta-feira, às 19h30, no estádio Luso-Brasileiro. No mesmo dia, mas às 21h45, o Corinthians vai ao Paraná para enfrentar o Coritiba, no estádio Couto Pereira.

Primeiro tempo

Com um sistema ofensivo remontado por causa dos desfalques de Victor Ferraz, Lucas Lima e Ricardo Oliveira, o Santos tentou iniciar o jogo mostrando ao seu torcedor que poderia fazer frente ao Corinthians. Na primeira jogada, pela esquerda, Copete cruzou e Rodrigão acertou a trave de Cássio, em lance que acabou anulado pelo auxiliar. O problema é que o bom momento do Peixe no clássico durou apenas seis minutos.

O Timão, aos poucos, foi dominando o confronto, quase sempre pelo lado direito com Fagner. O lateral teve boa chance aos 18 minutos e depois deu bom lançamento para Rodriguinho, que chutou por cima. O gol corintiano saiu aos 36 minutos. E foi um golaço: Marlone fez tabela com Rodriguinho e, após passe de calcanhar, bateu colocado no canto esquerdo de Vanderlei sem dar chance ao goleiro santista.

Segundo tempo

Vindo de três derrotas consecutivas no Brasileirão, o Santos voltou do intervalo procurando ter mais presença ofensiva. Além de ter mais posse de bola, o time de Dorival Júnior adiantou a marcação e pressionou mais a saída dos corintianos.

Com Vitor Bueno na função de principal referência do sistema ofensivo, o Peixe tentou pressionar, mas vinha abusando das jogadas pelo alto até que uma deu certo. Aos 24 minutos, Vilson trombou com Luiz Felipe pelo alto, e o árbitro marcou pênalti a favor dos donos da casa. Na cobrança, Vitor Bueno deslocou Cássio e empatou a partida.

Empolgado, o Santos se manteve no ataque. O Corinthians, prejudicado com as mexidas de Cristóvão Borges que não surtiram efeito, perdeu o meio de campo e viu o rival crescer. O gol da virada do Peixe saiu aos 40 minutos – Renato desviou de cabeça cruzamento de escanteio da esquerda e conseguiu definir a vitória santista.