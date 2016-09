NO CENTRO

Rondonopolitanos acompanharam, na manhã desta quarta-feira (7), o desfile em comemoração à Independência do Brasil. O evento foi realizado na Avenida Amazonas, entre a Rua Domingos de Lima e a Rua João Pessoa, indo na contramão da via. Confira mais informações na edição desta sexta-feira (9 ) do Jornal A TRIBUNA.